الأرصاد تُحذر المواطنين.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ 4 أيام القادمة

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا المواطنين بشأن الـ 4 أيام القادمة، حيث حذرت من شدة الإشعاع الشمسي وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن يومي الخميس والجمعة الماضيين سجلا ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، أما اليوم فتنكسر حدة الموجة الحارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، وهي أقل من الأمس بــ 3 درجات.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



ولفتت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة مع امتداد المرتفع الجوي، موضحة أن تحسن الأجواء خلال فترة الليل مستمرًا على مدار الأيام المقبلة؛ ولكنها ستظل حارة وشديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب الأنحاء.