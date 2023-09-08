هيقلب 360 درجة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس نهاية الأسبوع

توقعات الأرصاد.. تشهد البلاد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة والتي بلغت ذروتها أمس الخميس، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، وهذه الارتفاعات مستمرة اليوم أيضًا على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية وتصل لـ 46 درجة مئوية على الأقصر وأسوان، فمتى تنتهي الموجة الحارة وماذا يخبئ الطقس على مدار الأسبوع، نستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز توقعات الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة.



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن مناطق أخرى من الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات حرارتها؛ وبالتالي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض.



حالة الطقس

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات متلفزة، اليوم الجمعة، إلى أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة جافة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.



موعد انكسار الموجة الحارة



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غدًا السبت ستشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنكسر درجات الحرارة وتصل لـ 36 درجة مئوية، ومتوقع استمرار على مدار الأسبوع القادم.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المسيطرة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء.



الملاحة البحرية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح نسبي والبحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، فيما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، مؤكدة أهمية تناول قدر كبير من المرطبات ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.





مفاجأة في طقس نهاية الأسبوع



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع نهايات الأسبوع متوقع وجود تحسن في الأحوال الجوية ووجود منخفض جوي وفرص لسقوط أمطار.