ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن يومي الخميس والجمعة الماضيين سجلا ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، أما اليوم فتنكسر حدة الموجة الحارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، وهي أقل من الأمس بــ 3 درجات.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يسود الشعور الفعلي بتحسن الأحوال الجوية، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه يوجدنشاط نسبي في الرياح في معظم محافظات الجمهورية؛ والذي يقلل من نسب الرطوبة وتلطيف الأجواء.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة مع امتداد المرتفع الجوي، موضحة أن تحسن الأجواء خلال فترة الليل مستمرًا على مدار الأيام المقبلة؛ ولكنها ستظل حارة وشديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب الأنحاء.