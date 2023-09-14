عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد بيانات التضخم الأمريكية.. اعرف سعر الذهب محليا اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

قللت مؤسسة “جولد بيليون” من التأثير المباشر لبيانات التضخم الأمريكية عن شهر أغسطس ،الصادرة يوم الأربعاء،علي أسعار الذهب في السوق المصري، وقالت إن التأثير ضعيف إلى حد كبير، بسبب السعر العالمي للذهب الذي لم يتحرك في اتجاه واحد ثابت وشهد تذبذب أيضا.

 

واستقرت أسعار الذهب محليا علي مدار  تعاملات الأسبوع الجاري  ،بعد تباين طفيف خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
 

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .
 

سعر الذهب دون مصنعية
 

عيار 24 الأعلى سعرا
 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو  2514جنيه  .


سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 2305 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2200جنيه .

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1886جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 1467 جنيها.

txt

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

txt

تراجع جديد في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الخميس نحو 1257جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مالخميس٠ اليوم الخميس نحو 17600 جنيه 

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو  2.5 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق  1909 دولار

آوقية الذهب

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب الذهب عيار 14 الذهب عالميا الذهب اليوم جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

معلومات الوزراء: 3.7 تريليون دولار مكاسب عالمية متوقعة من الثورة الصناعية الرابعة

رئيس التأمين الصحي الشامل: مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية لـ 55 %

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

ناقد فني: المشاهدون ارتبطوا بمسلسل الكبير.. ولو هيتعرض كل سنة مش هنزهق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ