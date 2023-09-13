تراجع جديد في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت الإعلامية هند النعساني ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وقالت الإعلامية هند النعساني إنه من الملاحظ أن أسعار الذهب شهدت على مدار الفترة الماضية حالة من الثبات والاستقرار؛ صباح اليوم الأربعاء على ختام تعاملات أمس الثلاثاء شهدت أسعار الذهب انخفاضًا نوعًا ما.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17560 جنيهات.