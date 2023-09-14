مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

قدمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 14 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1885.85 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.