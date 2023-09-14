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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قرارات عاجلة من الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في ليبيا| تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الإعلامية هند النعساني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتجهيز حاملة الطائرات “ميسترال”، للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أى أعباء.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، لا سيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب، للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

وأبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم، الخميس، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الأربعاء، للقوات والعناصر المتجهة إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك، كما سلطت الضوء على توجيه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال.

ففي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "أقصى جهد لتخفيف آثار الكارثة في ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا وذلك في المنطقة المركزية العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أصدر توجيهات للقوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، موجها الشكر لأجهزة الدولة، لاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدءوبة، وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات «الميسترال» لعمل مستشفى ميدانيا، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء، كذلك إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمضارين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا، جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.

الإعلامية هند النعسانى الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملة الطائرات “ميسترال” مستشفى ميداني ليبيا

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