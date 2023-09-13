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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.15 جنيه للبيع، و 33.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.24  جنيه للبيع، و99.90 جنيه للشراء .

 

الدولار الدولار اليوم اليورو الريال السعودى أسعار الدولار والعملات

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