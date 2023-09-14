بعد 25 سنة على «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»|هنيدي ومنى زكي فى فيلم جديد

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إنه بعد حوالي 25 عاما سنجد الفنان محمد هنيدي مع الفنانة منى زكي مرة أخرى، وهذا فى فيلم جديد بعنوان “الجواهرجي”.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، أن هذا التعاون بعد آخر فيلم لهما “صعيدي فى الجامعة الأمريكية”، والذى عرض عام 1998، معقبة: “شاركت مني زكي جمهورها بصورة مع محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد على موقع إنستجرام وكتبت عليها ”من كواليس فيلم الجواهرجي.. الحلوين".

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن فيلم “الجواهرجي” سيكون من بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي ولبلبة وأحمد سعد وأحمد صلاح السعدني وباسم سميرة وعارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم.