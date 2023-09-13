منى زكي رفقة هنيدي والسعدني من كواليس تصوير أحدث أعمالهم| شاهد

شاركت الفنانة منى زكي، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بصحبة عدد من النجوم؛ الفنان محمد هنيدي، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، من كواليس تصوير أحدث أعمالهم.

فيلم القاهرة مكة

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة، إلا أن عدم تحمس شركة إنتاج إلى تقديمه بشكل جدي؛ أدى إلى تعطيله، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج آخر، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام.

وتدور أحداث الفيلم- الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية- حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة، الذهاب إلى مكة؛ لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع، تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير، أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.