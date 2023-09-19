مطروح تضع حلولا نهائية لحل مشكلة تسرب مياه الصرف بمنطقة علوش

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الإدارات المعنية.



وتناول الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية والاستفادة من القيمة المضافة سواء في ري الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى مقترح زراعة مساحة ٢١٤٠ فدانا، مناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها المشروع مع تحديد حجم ومصادر المياه بالمحافظة التي تقدر بنحو ١٥٠ ألفا م٣ تصرف حوالي ١٢٠ ألفا م٣ يوجد حاليا وجاري محطات معالجة بطاقة ٩٠ ألفا م٣ بما يستلزمه من امتداد وتوسعات لمحطات لتستوعب مياه الصرف المخرجة

واستعراض اللقاء المقترحات ومنها إمكانية إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة ١٢٠ ألفا م٣، وإنشاء خزان للري سعة ٥ آلاف م٣بالقرب من الطريق الدولي الساحلي لري الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة مرسي مطروح والزراعات بالقرى السياحية، وإنشاء محطة لنقل المياه المنقاة إلى الغابة الشجرية، وإنشاء خط السيب النهائي من أعمال المعالجة الثلاثية إلى أرض الغابة الشجرية بقطر آلاف مم وبطول حوالي ١١ كم، وإنشاء خط السيب النهائي في أعمال المعالجة الثلاثية الى خزان الرى بقطر ٣٠٠م وبطول حوالى ٤,٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحله الثانيه والنهائية من محطة المعالجة بنظام التهوية الممتدة لإمكانية تغطية العجز الحالى من كمية الصرف الصحى المنتجة والطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة.