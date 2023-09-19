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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح يتلقى طلبات الشهادة الإعدادية للالتحاق بزراعة المطرية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء ومدير التعليم

أعلن تعليم مطروح تلقى طلبات طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم للالتحاق بتخصص الزراعة المطرية بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية وفني المراعي بمدرسة براني الثانوية الزراعية المرحلة الثالثة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي يستمر حتى يوم الخميس القادم.

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كما أعلنت مديرية التربية والتعليم  بمطروح شروط القبول للالتحاق والمستندات المطلوبة وموعد ومكان التقديم، بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية وهي أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 215 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام بينما يكون حاصلا على مجموع 160 للالتحاق بمدرسة فني المراعي بمدرسة براني الثانوية الزراعية.


وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرستين وهي:


1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.
3- حضور الاختبار الإلكتروني.
4- حضور المقابلة الشخصية
 

وأضاف مدير تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.
وأوضح شحاتة أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر على أن يكون آخر موعد للتقدم الخميس الموافق 22 سبتمبر.

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