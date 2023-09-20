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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصلية السعودية بالإسكندرية تهدي محافظة مطروح 4 آلاف مصحف

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال مدير المراسم بالقنصلة السعودية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأربعاء محمد الدعيلج مدير المراسم بالقنصلية السعودية بالإسكندرية، حيث أهدت القنصلية للمحافظة عدد ٤ آلاف نسخة من المصحف الشريف بعدد ٤٠٠ نسخة مصحف تفسير و٦٠٠ نسخة من المصحف المعلم، و١٠٠٠ نسخة مصحف من الحجم الكبير و٢٠٠٠ نسخة مصحف حجم وسط) إصدارات مجمع الملك فهد ل طباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية.

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ووجه محافظ مطروح بالغ الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالي المحافظة للسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة بالإسكندرية، على الهدية القيمة كتاب الله تعالى خاصة مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا على عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية
وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم توزيع نسخ المصحف الشريف على مساجد المحافظة ومديرية الأوقاف ومنطقة الأزهر الشريف ومعاهدها ومجالس المدن الثمانية على مستوى المحافظة.

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