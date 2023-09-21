خلال جولة مفاجئة للمعمل المشترك.. وكيل الصحة بمطروح يحيل المتغيبين للتحقيق

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بعض العاملين بالمعمل المشترك بمدينة مرسي مطروح للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لتغيبهم دون سند قانوني.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين،

وشدد وكيل وزارة الصحة علي أنه لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.



وتفقد" سالم "المعمل المشترك وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.



وتفقد" "معمل الدرن وتأكد من توافر المستلزمات وتأكد من دقة التسجيل في السجلات الخاصة بالمعمل والتذاكر ومعمل المخدرات وتأكد من توافر المستلزمات ودقة نتائج التحاليل والحالة الفنية لجهاز تحليل المخدرات.



تلاحظ وجود بعض الكهنة ووجه" سالم " لإدارة المعمل المشترك وإدارة التموين الطبي بسرعة إنهاء الإجراءات ورفع الكهنة.



ووجه" سالم "للمسئول الإعلامي للمديرية بضرورة عمل حملة دعائية وتوعوية بالخدمات المقدمة بالمعمل المشترك لخدمة المواطنين.



وفي نهاية الزيارة أكد" سالم "على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكدا علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.