مدير مركز خدمة المواطنين بمطروح: الاستجابة لـ 99% من المطالب

أوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى منتصف سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه تم إصدار خطابات تحويل عدد ٢٤ حالة على نفقة المحافظة لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة بتكلفة ١١٣,٥ ألف جنيه، وكذا تقديم مساعدات مالية وشهرية لعدد (٣٨٣) حالة بتكلفة (٢٤١) ألف جنيه وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين ٧٠٧ مستفيد بتكلفة ٣٥٤ ألف جنيه.



كما تم استعراض مؤشر الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي بإجمالي عدد ٥٦٠٦ طلبات تم الرد علي وتنفيذ وإنجاز عدد ٥٥٣٢ طلبا و٧٤ قيد الإجراء بنسبة إنجاز ٩٩ %