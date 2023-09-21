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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 51 كيلو أغذية غير صالحة في حملة بمطروح

حملة على المطاعم
حملة على المطاعم بمطروح

أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أنه تم تنظيم حملة للمرور على عدد من المطاعم والمحال التجارية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

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وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، و15 إنذارا سلامه وصحة مهنية وعدم التأمين علي بعض العاملين وعدم الاحتفاظ بعقود العمل وتراخيص مزاولة النشاط ودفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمنشاة، بالإضافة إلى إعدام كمية51 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و10 لتر زيت طعام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأشار أن ذلك يأتي استمرارا لجهود محافظة مطروح في التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحالّ التجارية والغذائية خاصة مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده مطروح حاليا، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف جهود المراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية.

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