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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة فورية من محافظ مطروح للمواطنين لإنارة منطقة الكيلو 3

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

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حيث شدد محافظ مطروح على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة مع الإسراع في حلها واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها لتذليل أي معوقات للتيسير على المواطنين.
 

واستمع لشكاوى عدد من المواطنين كل منهم على حدا مع رد كل جهة معنية واتخاذ التوجيه والقرار والإجراءات اللازمة في حينه.


ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لشركة الكهرباء بحصر جميع الصناديق الكهربية بمنطقة البيت بيتك ٢ بعلم الروم والانتهاء من جميع الإصلاحات بها.
 

كما وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح لتركيب كشافات بمنطقة الكيلو ٣ شرق سور النجدة ومعاينة رصف الطريق وذلك استجابة لطلب أهالي المنطقة.
أما بشأن طلب أهالي سكان شارع عبد العزيز متفرع من الإمام مالك بالكيلو ٧ بالعمل على توفير خط للمياه وجه محافظ مطروح لشركة المياه بالإسراع في دراسة الطلب والتيسير على المواطنين.
 

وطالب محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة صيانة كشافات الإنارة وإزالة القمامة بعزبه المغاربة بمركز مدينة مطروح مع إدراج أعمال رصف الطريق حتى شارع عيسى ضمن وفورات خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.


وبشأن طلب أهالي قرية اطنوح بمطروح، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديرية الطرق بتمهيد الطريق
بينما وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح بإدراج رصف ١٠٠ م من الطريق الدولي حتى مدرسة الأشراف بالكيلو ٩ ضمن الوفورات الخطة في ضوء الإمكانات المتاحة، ولمديرية الطرق بتمهيد الطرق وتركيب ماسورة لصرف مياه الأمطار أمام المدرسة كما وجه لمديرية التربية والتعليم لمراجعة موقف العجز بالمدرسين بالمدرسة خاصة مدرسي اللغة العربية والعلوم.
 

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