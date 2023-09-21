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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد وحدة وادي الرمل والقومسيون الطبي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جولة ميدانية مفاجأة اليوم الخميس وحدات الرعاية الأولية التابعة للإدارة الصحية بمطروح والقومسيون الطبي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

 

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حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة وأدى الرمل الصحية متفقدا الاستقبال وعيادة الأسنان وتنظيم الأسرة، والمعمل والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وأثناء المرور تلاحظ عدم توافر مستلزمات الحشو البسيط بوحدة الأسنان ووجه لمدير الوحدة وطبيب الأسنان علي ضرورة المتابعة وطلب الاحتياجات من الإدارات الفنية بالمديرية.


كما تابع" سالم "مؤشرات الأداء وتلاحظ ارتفاع أعداد المترددين علي الوحدة وقدم سالم الشكر للفريق الطبي علي المجهود المبذول في خدمة أهالي منطقة وادي الرمل.


كما قام الدكتور مبروك سالم بجولة تفقدية بالقومسيون الطبي، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وذلك بحضور الدكتورة نشوى مدير القومسيون الطبي، والتقى" سالم "بعدد من المرضى والمترددين وتابع سيادته تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.


رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتور أحمد فتحي مدير المعمل المشترك وشعبان إبراهيم عضو إدارة التفتيش المالي والإداري وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

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