إقامة ورش بمكتبة مصر العامة للتوعية بتغيرات المناخ في مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ورش ملتقى الشباب والبيئة وذلك بمكتبه مصر العامة بمطروح ومركز شباب مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح.



ناقش محافظ مطروح الشباب المشاركين من أبناء مطروح بورشة العمل بقاعة مكتبة مصر العامة حول التعريف بالمتغيرات المناخية وأسبابها وتداعياتها وكذلك الاستماع لمقترحات التغلب عليها لاستعادة التوازن البيئي.



وأكد محافظ مطروح على اهمية التوعية والتثقيف إدراك للمشكلة مع مسؤولية الجميع ودور الشباب في نقل التوعية للمحيطين بهم



واضاف محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للمبادرة والمقترحات المطروحة مع الترحيب بالتواصل والتفاعل المستمر مع الشباب



مشيرا الى البرامج والمبادرات التى تستهدف الحفاظ على البيئة ومنها اتحضر للأخضر والمشروعات الخضراء الذكيه وجهود تطبيق التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، مع حرص مطروح على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مكتبة سيوة الخضراء كأول مكتبة من نوعها صديقة للبيئية، وجارى تنفيذ إدارة مرور مطروح مع دراسة مقترح ان بكون مبنى وحدة مرور سيدى برانى صديق للبيئة.



كما استمع محافظ مطروح للطلائع بورشة عمل بقاعة مركز شباب مطروح ومدى الاستفادة من ورشة العمل وفهمهم للمتغيرات المناخية واسبابها وكيفيه التغلب عليها، كما شاهد محافظ مطروح عدد من النماذج التى نفذها الطلائع والمعبرة عن البيئة مع اهمية حمايتها والحفاظ عليها



تأتي أعمال هذة الورش وندوات التوعية للشباب ضمن مبادرة كرفان الشباب والمناخ وتنظيم الملتقيات البيئية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتزامن مع مؤتمر المتغيرات المناخية المحلى للعام، وذلك للعام الثانى على التوالى بمختلف محافظات الجمهورية والتى بدأت امس من مطروح بمشاركة ٢٠٠ شاب، بمشاركة مسئولي الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة كلا من مايسة محمد صبحي، ود. عبدالله محي الدين محمد. مع إقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة، حيث يجوب الكرفان الذى يعمل كقافلة توعوية للشباب من مدن ومراكز المحافظة ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الايجابى مع قضايا البيئة والمناخ والحفاظ على النظافة والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخى للأجيال القادمة، وإعادة الاستغلال الأمن للمخالفات وتدويرها.