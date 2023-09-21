محافظ مطروح: اعتماد نتيجة أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس نتيجة أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، حيث تم ترشيح عدد ١٥ مشروعا ضمن ٦ فئات المبادرة.



حيث تقدم إجمالي عدد ١١٧ مشروعا تم تقديمها على منصة المنظومة، تم تقييم عدد ٤١ منها بينما تم استبعاد باقي المشروعات لعدم استيفائها للضوابط والشروط المعلنة بالمبادرة.



وأشار محافظ مطروح إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ.



وأشاد محافظ مطروح بجهود لجنة تقييم المشروعات المتقدمة بحضور ممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة، وبالأفكار المطروحة خاصة بعد زيادة عدد المشروعات التي يتم تصعيدها من كل محافظة إلى ١٨ مشروعا بدلا من ٦ مشروعات فقط العام الماضي بما يعطى مزيد من الأفكار والمشروعات الجديدة للمشاركة، بما يدل على وعي وثقافة الشباب المتقدمين بمشروعاتهم، واختيار عدد من المشروعات المتميزة بيئيا عن مطروح لترشيحها للتقييم الإقليمي لمحافظات مطروح وإسكندرية والبحيرة، ثم تصعيد المشروعات الخضراء الذكية الفائزة لتقييم اللجنة العليا للمبادرة على مستوى الجمهورية.



وأشار أيضا إلى أن المبادرة تؤكد الاهتمام الجاد للدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ مع جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.



وأوضح أنه كان هناك ٦ فئات لمشروعات للمبادرة وهي مشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية ولا سيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.