وكيل تعليم مطروح يحيل جميع العاملين بمدارس جلال والجفيرة للتحقيق

للتغيب وعدم الاستعداد للعام الدراسي..

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة كافة العاملين بمدارس قريتي الجفيرة وجلال للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم على عدد من المدارس بمدينة الضبعة متابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر القادم.



وشدد وكيل الوزارة أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.