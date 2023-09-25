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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال موسم الأمطار.. تطهير وتنظيف مخرات السيول بمرسى مطروح

استعدادات السيول
استعدادات السيول

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استعداد المركز لموسم الشتاء والسيول بالمرور علي قرى شرق وغرب مرسي مطروح بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والموارد المائية والري وجهاز التعمير ومديرية الإسكان وإدارة المتابعة بمجلس المدينة ورؤساء القرى والجهات المعنية للوقوف علي مناطق تجمعات مياه الأمطار لمتابعة مدى جاهزيتها لموسم الشتاء.

 

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وأكد عبد المجيد بأنه تم المرور علي الطريق الساحلي الدولي حتى قرية حلازين غرب المدينة للتأكد من سلامة المعديات ومخران السيول بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القرى التابعين للمركز، وذلك في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.


وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح سيتم عمل خزانات لتجميع مياه الأمطار في مناطق التجمعات المحيطة بالطريق الدولي الساحلي شرقا وغربا، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، لتطهير وتنظيف المخرات وجاري أعمال التطهير، لتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.


ووجه رئيس المدينة بالمرور، على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.


وناشد المواطنون بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجرى السيل خاصة بمنطقة الكيلو ٤ أسفل، وادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة حفاظا على أرواح الجميع من خطر السيول والأمطار بتلك المناطق.


وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي متابعة جاهزية مجرى السيل بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4، ومنطقة الخروبة والقصر ووادي الرمل تفاديا لحدوث سيول متوقعة، خاصة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت.

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