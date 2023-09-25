تعليم مطروح: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس مطروح

وجه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، على عصفور مدير إدارة الضبعة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس خط غرب والوقوف على أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فورا.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة ، بعدد من الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة ، معربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنيا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

حيث تفقد مدارس الجفيرة الابتدائية الإعدادية وجلال الابتدائية وجلال الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر القادم.

وشدد وكيل الوزارة ، أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.