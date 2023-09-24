كيفية عرض المحتوى التعليمي.. ورش عمل بأزهر مطروح استعدادًا للعام الدراسي الجديد

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم الأحد، عددًا من الورش التدريبية حول كيفية عرض المحتوى التعليمي لمختلف المراحل، ومختلف التخصصات الشرعية والثقافية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك بمجمع مطروح النموذجي.

وتابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بالمنطقة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ورش العمل، مؤكدا ضرورة الاستفادة بأكبر قدر منها وحسن استغلالها في تطوير الأداء الذاتي، والإلمام بجميع جوانب المنهج للنهوض بالعملية التعليمية، وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتحضير التربوي منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع أهمية الاسترشاد بالنماذج الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية مع التأكيد على تدوين الأهداف التربوية ومخرجات التعلم لكل مادة.

من جانبه، أفاد ياسر العوام، مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، بأن الهدف من تنفيذ تلك الورش هو إعداد الخطط التعليمية المناسبة، بجانب اختيار استراتيجيات التعلم وأساليب التدريس لكل مادة، فضلاً عن اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل صف دراسي، لافتا إلى أن الورش ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بمتابعة وإشراف من التوجيه العام.