محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

حيث أكد خلال البرقية انه "يُسعدني و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال" بالمولـــد النبــوي الشريــف ".

وأضاف نسال الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي و الاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم و الرفعة و الازدهار و الاستقرار .

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية .