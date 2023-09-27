محافظ مطروح: تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تسرب غاز الكلور بمحطة مياه السيركو

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للتحقيق في أسباب حادث تسرب اسطوانة غاز الكلور والتى تسببت فى تعرض عدد من الأشخاص للاختناق و تم نقلهم لمستشفى مطروح العام ومستشفى الاطفال.

وتفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لموقع تسرب الكلور بمحطة رافع مياه السيركو للتأكد من إتمام السيطرة علي التسريب و التخلص الآمن من الاسطوانة المعدومة .مع جهود الحماية المدنية وشركة المياه في سرعة إزالة أسباب التسرب والإطمئنان على عدم وجود أى تسربات أخرى.

