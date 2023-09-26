الكشف على 3350 رأس في القافلة البيطرية بقرية سوانى سمالوس بالضبعة

أعلن الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح استمرار أعمال القافلة البيطرية بالتعاون مع جمعية الأورمان وإحدى شركات البترول مضيفا أنه تم توقيع الكشف البيطري على عدد ٣٣٥٠ رأسا بقرية سوانى سمالوس بالضبعة.



وأوضح أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها تستمر القافلة البيطرية التي انطلقت منذ أسبوعين بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجمعية الأورمان وإحدى شركات البترول العاملة على أرض المحافظة مع خدمة المجتمع المحلى تم توقيع الكشف البيطري علي إجمالي ٣٣٥٠ رأسا من الحيوانات شاملة بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، شملت عدد ٢٠٠٠ حالة تشريع ومكافحة للطفيليات الخارجية للأغنام وعدد ٥٠٠ حالة تحصين و ٥٠٠ حالة ترقيم وتسجيل وعدد ٣٥٠ حالة باطنه وجراحة وجلدية.



يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات العاملة على أرض المحافظة في خدمة المجتمع المحلي خاصة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمطروح