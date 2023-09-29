صحة مطروح تعلن الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل المخدرات والدرن

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الخدمات التي تقدمها بعض منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة كالمعمل المشترك ومعمل المخدرات ليتعرف عليها المواطنون وتعم الفائدة للجميع.



وأوضح أن خدمات المعمل المشترك أمام مستشفى النساء بمرسي مطروح يوميا من الساعة ال ٩ صباحا إلى ٢ ظهرا

حيث يتم من خلال معمل البكتريولوجي

1- فحص ميكروسكوبي وفحص بكتيريا لعينات البراز للحصول على الشهادات الصحية.

2- المزارع بأنواعها (بول- دم- بصاق- براز- نخاع شوكي)

3- عينات ناتج الفرم للنفايات الطبية.

4- مسحات لقوات الإطفاء والأمن المركزي لبعض الأمراض المعدية

5- مسحات للعاملين بمصنع البسكوت ومجمع المخابز والتغذية المدرسية والمستشفيات.

6- اختبار كفاءة أجهزة التعقيم (الاوتوكلاف) للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية

وأشار إلى الخدمات المقدمة من خلال معمل المخدرات

التحاليل الطبية للكشف عن

1- المنشطات

2- المنومات

3- المهدئات

4- الحشيش ومشتقاته

5- الترامادول

6- المواد الأفيونية (أفيون- مورفين - هيروين)

7- الكوكايين

وأضاف إلى الخدمات المقدمة من خلال معمل الدرن:-

1- تحليل البصاق للحصول على الشهادات الصحية

2- بصاق ثلاثي

3- بصاق ثلاثي محول من مستشفى مطروح العام

4- الجين اكسبرت