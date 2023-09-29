عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تعلن الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل المخدرات والدرن

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الخدمات التي تقدمها بعض منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة كالمعمل المشترك ومعمل المخدرات ليتعرف عليها المواطنون وتعم الفائدة للجميع.

تعرف على استعدادات مدينة مرسى مطروح لاستقبال العام الدراسي الجديد

لتخفيض الأسعار.. محافظ مطروح يبحث إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة


وأوضح أن خدمات المعمل المشترك أمام مستشفى النساء بمرسي مطروح يوميا من الساعة ال ٩ صباحا إلى ٢ ظهرا
حيث يتم من خلال معمل البكتريولوجي
1- فحص ميكروسكوبي وفحص بكتيريا لعينات البراز للحصول على الشهادات الصحية.
2- المزارع بأنواعها (بول- دم- بصاق- براز- نخاع شوكي)
3- عينات ناتج الفرم للنفايات الطبية.
4- مسحات لقوات الإطفاء والأمن المركزي لبعض الأمراض المعدية
5- مسحات للعاملين بمصنع البسكوت ومجمع المخابز والتغذية المدرسية والمستشفيات.
6- اختبار كفاءة أجهزة التعقيم (الاوتوكلاف) للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية
وأشار إلى الخدمات المقدمة من خلال معمل المخدرات
التحاليل الطبية للكشف عن
1- المنشطات
2- المنومات
3- المهدئات
4- الحشيش ومشتقاته
5- الترامادول
6- المواد الأفيونية (أفيون- مورفين - هيروين)
7- الكوكايين
وأضاف إلى الخدمات المقدمة من خلال معمل الدرن:-
1- تحليل البصاق للحصول على الشهادات الصحية
2- بصاق ثلاثي
3- بصاق ثلاثي محول من مستشفى مطروح العام
4- الجين اكسبرت

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

مفاجأة مدويّة لـ مجلس أبو ظبي الرياضي بشأن استبعاد الزمالك من السوبر

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق جسر ارتفاعه 100 متر

الناس عارفة| تصريح مفاجئ من مصطفى قمر عن خلافه مع طارق الشناوي

في مسابقة دولية | معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز من جلوبي الأمريكية

هل تتأجل الدراسة؟.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ