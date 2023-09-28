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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتخفيض الأسعار.. محافظ مطروح يبحث إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة بالمحافظة مع معاينة عدد من المواقع لاختيار انسبها بما يعود على المواطنين في تخفيض الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح  مع المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية، ومحمد غازي مدير الغرفة وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد.


ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود الغرفة التجارية بالتعاون ومديرية التموين بمطروح في عرض مزيد من السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، بالتعاون مع التجار ومواجهة جشع البعض ومنع استغلال أو احتكار السلع.

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