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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضمان الهدوء .. حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من أمام المدارس بمطروح

حملات لازالة الاشغالات
حملات لازالة الاشغالات

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن الدفع بحملات مكبرة لإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق المخالفة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق، حرصا منا علي توفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

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وأكد عبد المجيد بأن الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق تقوم يوميا برفع ومصادرة وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق، بالإضافة إلي أنه سيتم المرور علي الأكشاك لمراجعة التراخيص، خاصة المحيطة بالمدارس، لضبط المخالفين، لضمان عدم بيع منتجات مجهولة المصدر حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح على رفع كافة أنواع الإشغالات من أمام أسوار المدارس خاصة المقاهي التي تفترش الأرصفة، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعلي كل يقوم بأشغال الطريق والأرصفة دون وجه حق، من خلال الحملات المكبرة لفرض الانضباط بالشارع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.


وأشار رئيس المدينة إلى تعقيم وتطهير المدارس في إطار استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، من خلال قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة وجاري العمل في باقي المدارس بالتنسيق مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس.


وأوضح إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من المدارس ذات الملاعب الترابية، وقص وتقليم أشجار الزينة داخل أسوار المدرسة بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير لبعض المدارس بنطاق المدينة.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة وتطهير وتعقيم ورفع كفاءة المدارس.

 

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