إقبال كبير على منتجات مطروح البيئية بمعرض «بيزنس يا شباب» بإستاد القاهرة

تشارك أندية الفتاة والمرأة بإدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، بمعرض «بيزنس يا شباب»، للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، الذي يعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، وتقام فعالياته خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتى ٤ أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.



ويشهد المعرض إقبالا كبيرا على منتجات مطروح البيئية حيث يقام المعرض تحت رعاية الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، وتأتي مشاركة أبناء مطروح بتعليمات اللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبمتابعة الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

ويهدف المعرض إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.

تأتي مشاركة مطروح تحت إشراف وبحضور "أسماء عبد الغفار" مدير إدارة تنمية الشباب ومنسق أندية الفتاة، و"سماح توفيق" عضو أندية الفتاة بمطروح.