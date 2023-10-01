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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تعلن انتهاء موسم الصيف وعدم نزول البحر حفاظاً على أرواح الجميع

اغلاق شواطئ مطروح
اغلاق شواطئ مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح إنتهاء موسم الصيف وكافة الخدمات المقدمة من المدينة ، علي جميع الشواطئ العامة التابعة للمركز بشكل رسمي اعتباراً من اليوم الأحد الاول ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٣ ليكون نهاية الموسم الصيفي السياحي .

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وحذر رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح الجميع رواد الشواطئ من نزول البحر بجميع الشواطئ العامة لعدم توفر خدمات وأفراد إنقاذ ، منوهاً أن المركز غير مسئول نهائيا عن حالات الغرق بالشواطئ ، اعتبارا من اليوم الأحد في الاول من أكتوبر الجاري وهو موعد نهاية موسم الصيف بشكل رسمي .

وناشد الجميع بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من مركز ومدينة مرسي مطروح بالالتزام والاستجابة ، حفاظاً على أرواح الجميع ، في موسم صيفي ناجح ، بفضل وعي أبناء وشباب مطروح العاملين بالشواطئ فهم خير سفراء للمحافظة .    

وشهدت شواطئ مرسي مطروح هذا العام في موسم الصيف اقبالا كبيراً ، مما أدي الي توافد ضيوف ومصطافي ومحبي المدينة الساحلية في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية ، وانعكس ذلك علي ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية فى المدينة بشكل عام خلال الموسم الصيفي السياحي .  

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم إطلاق العديد من المبادرات من أهم " الصيف أحلي في مطروح " و " صيفك مكمل معانا " ، مع مبادرات نظافة الشواطئ مع الجمعيات الأهلية والأحزاب ، وكانت لها استجابة كبيرة تلك المبادرات علي مدينتنا الواعدة ، وعلي الشواطئ الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية التى تصل من جميع دول أوروبا والعالم .

ووجه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشواطئ بمجلس المدينة في كافة القطاعات الخدمية بالمركز ، الذي أدي إلي ظهور المدينة بالشكل اللائق في حدود الإمكانيات المتاحة ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة علي مدار موسم الصيف حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية علي الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الأعمال علي الشواطئ والخدمات المقدمة للمصطافين واستعدادات أفراد الانقاذ ومسئولي الشواطي طوال موسم الصيف .

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