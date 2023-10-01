في أول يوم دراسي.. محافظ مطروح يتفقد المدارس ويقدم هدايا للطلاب



أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية وسط فرحة الطلاب.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح مدرستي الكيلو ٨ تعليم أساسي ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومجدي المنشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.



وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعدد ٨٥٧ مدرسة جاهزة لاستقبال نحو ١٨٠ ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد، مع المرور الدوري ومتابعة جداول وتوزيع المدرسين والطلاب وفقا لجدول الحضور مع الأسبوع الأول للدراسة

محافظ مطروح خلال توزيع الحقائب والادوات المدرسية

محافظ مطروح خلال توزيع الحقائب والادوات المدرسية