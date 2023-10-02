أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي وتوقف أعمال الصيد والملاحة

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم الإثنين سقوط أمطار على عدد من مدن ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.



وشهدت مدينة مرسي مطروح صباح اليوم والعلمين ومنطقة الساحل الشمالي أمطارا متوسطة إلى غزيرة في بعض المنطق.

وحدثت حالة من الاضطراب في البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر مما تسبب في وقف أعمال الصيد والملاحة.



ورفعت محافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى خاصة مع سوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.



وكشفت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



كما كشف الخبراء عن وجود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

امطار مطروح