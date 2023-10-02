لدعم الرئيس السيسي .. مسيرة كبرى بالسيارات في مطروح| صور

نظم حزب حماة الوطن "أمانة محافظة مطروح" أكبر مسيرة بالسيارات من مراكز مطروح الثمانية بشارع إسكندرية بمدينة مرسي مطروح للاحتفال بالذكرى ال ٥٠ لانتصارات السادس من أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي، بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح.



أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن انطلاق مسيرة بالسيارات شاركت فيها أمانات المراكز الثمانية احتفالات بالعيد ال50 لانتصارات أكتوبر مصحوبة بأعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، في كافة ربوع مصر، لنبعث رسالة حب وتأييد إلى الرئيس السيسي علي ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

أشار النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى تنظيم مسيرة باليخوت في البحر كأضخم وأكبر مسيرة حاشدة، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثماني وكافة أطياف المجتمع المطروحي دعما للرئيس في الانتخابات الرئاسية.

أوضح بأن كافة فئات الشعب المطروحي يقف مع الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع بمطروح والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.

موضحا أن أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بمطروح علي قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبا وقالبا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس السيسي بمطروح

مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس السيسي بمطروح

مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس السيسي بمطروح