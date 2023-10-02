وكيل تعليم مطروح يستبعد مدير مجمع العوام لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استبعاد مدير مجمع العوام 1 للاهمال في أداء واجباته الوظيفية وعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل الوزارة لمتابعة انطلاق الدراسة في يومها الثاني بعدد من مدارس مدينة مرسي مطروح للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية.

حيث تابع انتظام الدراسة بمجمع العوام الابتدائي ١ بمنطقة السنوسية بحضور هدي إبراهيم مديرا عام الشئون التنفيذية ، حيث اطمأن خلالها علي انتظام الطلاب بالفصول التعليمية مع الالتزام الكامل بالكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2023، وكذلك شرح المعلمين للحصص الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأكد على إدارة المجمع على توفير الرعاية الكاملة للتلاميذ والاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم الدراسي وموجها بضرورة تحديد موعد يومي ثابت لمقابلة أولياء الأمور وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع الحرص على التواصل المباشر والإيجابي مع المجتمع المحلي المحيط للمساهمة في حل أي عقبات تواجه مسار العمل.

كما تفقد مدرسة حي الزيتون بقرية القصر حيث تابع مسار العملية التعليمية بمدرسة المهولة1 للتعليم المجتمعي وتابع مستوي الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية موجها مدير التعليم المجتمعي بمداومة المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

وعقب ذلك توجه وكيل الوزارة، لمجمع السواني الابتدائي بمنطقة علم الروم شرق المدينة ، حيث تابع شرح الحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع الشرح مقيما مستويا طلاب الصفين الأول والثاني في اللغتين العربية والإنجليزية.

وشهد وكيل تعليم مطروح، جانبا من احتفالية رياض أطفال السواني بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ونادية حسن الموجه الأول.

وأكد شحاته ، في ختام جولته استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان علي انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية.