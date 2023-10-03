صحة مطروح: استكمال فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، استكمال فرش السكن الإدارى لمستشفى سيوة المركزى، حيث تم دعم السكن الإدارى لمستشفى سيوة بالتجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض واداريين.



وأضاف أنه جارى استكمال سلاسل الدعم الإمداد لباقي المنشأت الصحية فى الفترة القليلة القادمة.

وتقدم بخالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح، والجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

كما تقدم بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مبروك سالم، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا ولا تدخر جهدا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفرق الطبية، وتوفير كل سبل الراحة والسكن المناسب لهم.