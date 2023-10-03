وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدارس منطقة القصر

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة في يومها الثالث ببعض من مدارس منطقة القصر غرب مدينة مرسي مطروح للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية .

استهل شحاته جولته التفقدية بمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة السويطية للتعليم المجتمعي حيث اطمأن خلالها علي انتظام الطلاب مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023 ،حيث شدد وكيل الوزارة على معلمي مدرسة الفصل الواحد بضرورة التحلي بالانضباط مع بداية العام الدراسي الجديد مشيرا إلى الاهتمام بتحسين مستوي طلاب الصفوف الأولي في القراءة والكتابة والحساب .

ووجه لممثل زايد مدير التعليم المجتمعي بالمديرية بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية بإدارة مطروح والإدارات الأخرى لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

ثم توجه وكيل الوزارة إلي مدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل الابتدائية بقرية القصر حيث تابع مسار العملية التعليمية ومستوي الطلاب في القراءة والكتابة و العمليات الحسابية وتابع شرح الحصص الدراسية ومدي تفاعل الطلاب مع الشرح مقيما مستوي طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي في اللغتين العربية والإنجليزية .

كما تفقد التوسع المستقبلي للمدرسة حيث وجه مدير المدرسة بضرورة تأمين السياج العازل حول منطقة الانشاءات حفاظاً على سلامة التلاميذ و تكثيف الاشراف اليومي خلال الفسحة .

وأكد شحاته مواصلة جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان علي انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية .