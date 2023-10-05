تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

هطلت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في محافظة مرسى مطروح، ووصلت إلى حد سيول، ما تسبب في حالة من القلق لأهالي المحافظة.

شهدت مناطق وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر أمطارا غزيرة، ووصلت السيول إلى البيوت من الداخل، وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.

وتعرضت محافظة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضا، من جهتها، بادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل.

واشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد إلى استمرار تأثر المحافظة بالسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، مع استمرار متابعة الحالة الجوية على محافظة مطروح.



تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية

ونشرت الصفحة الرسمية لمرسى مطروح، بيانا، قال فيه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح إنه جرى التحرك بشكل عاجل، والدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وتحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار، بعد تعرض مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

ويتابع مركز ومدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تحذير المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي

ويحذر مركز ومدينة مرسى مطروح المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.

وتناشد الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

ووجه رئيس المدينة لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 ، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبية بما يستجد.

