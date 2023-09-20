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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث الفلكية توضح حقيقة زلزال مرسى مطروح بقوة 4.5 ريختر |فيديو

زلازل
زلازل

تحدث الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن الزلزال الذي بلغ  قوة 4.5 ريختر على بعد 265كم شمال غرب مرسى مطروح،قائلاً:" أن مصر لا يمر بها أي حزام زلازل".

الـ زلزال نسب لأقرب مدينة مصرية


وأضاف  شريف الهادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فهما خطأ لأن الزلزال نسب لأقرب مدينة مصرية، و لكن الـ زلزال حدث في شمال ليبيا، خارج الخطوط المصرية تماماً.


وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى، أن  الزلزال لم يشعر به أحد في مرسى مطروح أو في ليبيا، وذلك لأن الزلزال حدث في توقيت النوم "قبل الفجر بدقائق"، مؤكداً أن الزلزال لم يسبب أي تأثير أو ضرر على البنية التحتية.

 

 

زلزال مرسى مطروح مصر شريف الهادي شمال ليبيا

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