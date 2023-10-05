بسبب سيول مطروح.. تحذير عاجل لـ المسافرين على طريق السلوم| صور

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح، بعدما ضربت سيول مناطق بالمحافظة، المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الطريق بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.

وناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة وسوف تتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

وهطلت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في محافظة مرسى مطروح، ووصلت إلى حد سيول، ما تسبب في حالة من القلق لأهالي المحافظة، وشهدت مناطق وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر أمطارا غزيرة، ووصلت السيول إلى البيوت من الداخل، وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة.

ووجه عمرو عبد المجيد رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية

وقال فيه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان، على الصفحة الرسمية لمرسى مطروح، إنه جرى التحرك بشكل عاجل، والدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وتم تحريك معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح للتعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار، بعد تعرض مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار غزيرة، وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو 4 لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما أشار رئيس مدينة مرسي مطروح، إلى التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أنه يتابع أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ.