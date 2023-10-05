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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيول تضرب بقوة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر، مشيرا إلى أنه كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا على كافة المحافظات والمدن المصرية. 

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سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة


وابرز التقرير المفضل، أن هيئة الأرصاد كشفت عنه أن يستمر تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة على القطاع الشمالي الغربي من البلاد مع فرص لتساقط الأمطار من الليلة وحتى الجمعة القادم على فترات متقطعة، قد تغزر بشكل ملحوظ من مدينة مطروح وضواحيها الشرقية.
ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه تتوافر فرص سقوط الأمطار على الظهير الصحرواي، كما تتوافر على محافظة الإسكندرية، وشمال الدلتا لها فرص من الأمطار.

سيول تضرب مطروح بقوة الآن

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مطروح، حيث تتأثر المحافظة بالسحب الرعدية، ويستمر المد المداري على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

المحافظة بالسحب الرعدية

وكشفت آخر صور الأقمار الصناعية، عن استمرار تأثر المحافظة بالسحب الرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وتسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، حارة على جنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.


أما حالة الطقس خلال ساعات الليل فتسود أجواء لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.


درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 31 24

6 أكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 
 

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