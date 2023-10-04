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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة طقس
حالة طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء. 

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امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن مصر مازالت متأثرة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة. 

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث مزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتزيد بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء لطيفة في معظم محافظات الجمهورية، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار وتختلف كمياتها من محافظة لأخرى، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية".

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن "كلما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أقل وستكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري. 

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أنه قد تصل الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من القناة، ومجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية".

العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها، والعظمى اليوم من المتوقع أن تكون 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء خلال فترات النهار ستكون خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وحارة إلى شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء".
 

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