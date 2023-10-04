9 محافظات|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 30 الـ 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، متابعة أن البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.



خريطة سقوط الأمطار



ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.