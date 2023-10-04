الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي، إن اجتماع الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بحضور محافظ البنك المركزي، في غاية الأهمية، لأنه تم في وجود كافة الوزراء المعنيين بمنظومة الأسعار، معقبًا: “أطراف المعادلة كلهم كانوا موجودين”.





وأضاف “حسين” ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على أن يشهد الأسبوع المقبل أخبار سارة للمواطنين بشأن الأسعار، متابعًا أن عددًا من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري ستشهد انخفاضًا في إطار مباردة “خفض الأسعار”.



وتابع جمال حسين، الكاتب الصحفي، أنه سيتم توفير المكون الدولاري من أجل الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، وخاصة المواد الخام المستخدمة في الصناعة.