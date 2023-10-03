مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد.. والرئيس السيسي مهتم بتطوير القاهرة

حل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضيفاً على برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" للحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه قبل أن يتولى منصب وزير الإسكان وقبل رئاسة مجلس الوزراء، كان يشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني.

فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد

وأضاف أن هيئة التخطيط العمراني هي الهيئة الوحيدة في مصر المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية، وهي التي تضع تصور رؤية تنمية الدولة كلها، وأيضًا المدن والمؤسسات الكبيرة.

ولفت إلى أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد، وطبيعة المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، التي تجاوزت الـ 22 مليون نسمة، كان مقر الحكومة فيها بمنطقة وسط البلد والقصر العيني، وبني منذ أكثر من 150 عامًا، وبعضها لم يكن مصمما خصيصًا ليكون مقرا حكوميا.

5 أماكن كانت مرشحة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة



مشيراً إلى أن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسا لها، جمعت أفضل العقول فيها، ووضعت تصورا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد.

موضحاً أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.

وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.

لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 200 ألف فدان، موضحاً أن ما تم إنجازه حتي الآن هي المرحلة الأولى فقط بمساحة 40 ألف فدان.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية وحضارية كبيرة، مشيراً إلى أن اختيار الموظفين داخل العاصمة، يغلب عليه الشباب؛ انحيازا للمستقبل.

وصرح الدكتور مصطفي مدبولي أنه من الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص.

كاشفاً أن الدراسات هي من رجحت اختيار الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن شركة العاصمة الإدارية اتاحت الأراضي للقطاع الخاص بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة، منوهاً بأن العاصمة ملك لشركة العاصمة الإدارية ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسم العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن المباني القديمة للحكومة بعضها مبني من 150 عاما وأغلبها لم يكن مصمما كمقرات حكومية، مشيراً إلى أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة كان مقترحاً لهيئة التخطيط العمراني عام 2007.

وأضاف مدبولي أن اجتمعت أفضل العقول الاستشارية في مصر وتم اختيار 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن من المناطق التي تم اختيارها في البداية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بها هي جزيرة الوراق ومدينة أكتوبر ومنطقة مسجد المشير.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية في عام 2015 وتم البدء الفعلي بها 2016، مشيراً إلى أن الرئيس كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها مخططات العاصمة الإدارية الجديدة.