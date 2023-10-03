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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: الرئيس أطلق فكرة العاصمة الإدارية عام 2015 والبدء الفعلي بها 2016

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية في عام 2015 وتم البدء الفعلي بها 2016، مشيراً إلى أن الرئيس كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها مخططات العاصمة الإدارية الجديدة.

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36 مليار جنيه دعم السلع التموينية..مدبولي: 71 مليون مواطن يحصلون على رغيف العيش بـ5 قروش

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مدبولي : الجيل الحالي يعاني من فاتورة الإصلاح ولكن احنا بنبي بلد ومصر ستكون مثالا للدول

 

وأضاف "مدبولي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.

 

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن العاصمة ملك لشركة العاصمة الإدارية ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسم العاصمة الإدارية.

إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس مجلس الوزراء

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