مدبولي: الرئيس أطلق فكرة العاصمة الإدارية عام 2015 والبدء الفعلي بها 2016

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية في عام 2015 وتم البدء الفعلي بها 2016، مشيراً إلى أن الرئيس كان لديه كل دراسات تخطيط مصر ومنها مخططات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "مدبولي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن العاصمة ملك لشركة العاصمة الإدارية ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسم العاصمة الإدارية.