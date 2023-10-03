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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 200 ألف فدان وتم إنجاز المرحلة الأولى

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 200 ألف فدان، موضحاً أن ما تم إنجازه حتي الآن هي المرحلة الأولى فقط بمساحة 40 ألف فدان.

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مدبولي: أفضل العقول الاستشارية اختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

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مدبولي: الرئيس أطلق فكرة العاصمة الإدارية عام 2015 والبدء الفعلي بها 2016

 

وأضاف "مدبولي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، أن العاصمة مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل، لافتاً إلى أن العاصمة تستوعب 7 ملايين مواطن عند الإنتهاء منها.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.

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