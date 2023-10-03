مدبولي: المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 200 ألف فدان وتم إنجاز المرحلة الأولى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 200 ألف فدان، موضحاً أن ما تم إنجازه حتي الآن هي المرحلة الأولى فقط بمساحة 40 ألف فدان.

وأضاف "مدبولي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، أن العاصمة مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل، لافتاً إلى أن العاصمة تستوعب 7 ملايين مواطن عند الإنتهاء منها.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي من أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحاً.