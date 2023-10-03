مدبولي: أفضل العقول الاستشارية اختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المباني القديمة للحكومة بعضها مبني من 150 عاما وأغلبها لم يكن مصمما كمقرات حكومية، مشيراً إلى أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة كان مقترحاً لهيئة التخطيط العمراني عام 2007.

وأضاف "مدبولي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، اجتمعت أفضل العقول الاستشارية في مصر وتم اختيار 5 أماكن لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، أن من المناطق التي تم اختيارها في البداية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بها هي جزيرة الوراق ومدينة أكتوبر ومنطقة مسجد المشير.