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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار في عدة مناطق اليوم| الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن القاهرة ستسجل درجات حرارة تصل لـ 30 درجة، وأن هذا هو المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

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سقوط الأمطار على المحافظات

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لـ سقوط الأمطار على محافظات:" مطروح والعلمين والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، والقاهرة وشمال الصعيد".

وأوضحت أن درجات الحرارة في البلاد مستمرة في الانخفاض بقيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، والأجواء خريفية في أغلب المحافظات بسبب استمرار التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس تعلى مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لذلك، فإننا نشعر بالانخفاض في فترة النهار وفترات الليل، وبخاصة في فترات الليل المتأخر، لافتةً إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن مثل السواحل الشمالية الغربية وسيناء وشمال الصعيد وهو ما يساعد على نحو كبير بالمزيد من الإحساس بانخفاض قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «وفي فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة والمائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط والطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».
 

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